بريطانيا تحجم عن تطعيم اليافعين ضد كورونا

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الحكومة قررت عدم تطعيم الأطفال واليافعين ضد فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "التلغراف" إلى أن "مجلس الوزراء دعا بدلا عن ذلك تطعيم المعرضين للخطر والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، واقتربوا من الـ18 عاما".

وأضافت: "يعتقد أن اللجنة المشتركة للوقاية من الأمراض (JCVI)، نصحت الحكومة بعدم طرح اللقاحات على جميع الأطفال حتى تتوفر أدلة أخرى عن مخاطرها".

من جهته، أكد رئيس استراتيجية اللقاحات في الوكالة الأوروبية للأدوية ماركو كافاليري أنه "من المتوقع البت أواخر الأسبوع المقبل في ترخيص لقاح "موديرنا" لتطعيم اليافعين ضد كورونا في الاتحاد".

وقال، إن "لجنة الخبراء التابعة للوكالة تعمل حاليا على تقييم لقاح موديرنا لتمديد استخدامه لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما".

المصدر: "رويترز" + "التلغراف"