اليونان.. جزيرة ميكونوس تعيد حظر التجول مع تصاعد إصابات كوفيد

أصبحت جزيرة ميكونوس أول موقع في اليونان يعاد فيه فرض حظر التجول بسبب تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات اليونانية يوم السبت أن واحدا من كل عشرة أفراد تم فحصهم للكشف عن كوفيد-19 في الجزيرة خلال الأيام الأخيرة جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

ودخل حظر التجول الذي يمتد من الساعة 1 صباحا وحتى 6 صباحا حيز التنفيذ يوم السبت، وفرضت السلطات حظرا على مدار الساعة على الحفلات الموسيقية في الحانات والمقاهي والمطاعم اعتبارا من 6 مساء السبت.

وتصل الغرامات المفروضة على تأجير العقارات للحفلات التي تضم أكثر من 20 شخصا، إلى 200 ألف يورو (236 ألف دولار).

ومن المقرر أن ينتهي الحظر يوم الاثنين 26 يوليو، ما لم تقرر الحكومة تمديده.

وقالت الشرطة في الجزيرة التي تعد وجهة سياحية راقية، إن انتهاكات قواعد التباعد الاجتماعي خرجت عن السيطرة مؤخرا.

وأوضحت أن سعة الفندق الوحيد المخصص للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي قد وصلت إلى الحد الأقصى، وأن السياح الذين ثبتت إصابتهم باتوا يخيمون على الشواطئ.

وواصلت اليونان تسجيل عدد مرتفع نسبيا من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 يوم السبت، حيث تم رصد 2562 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية وسبع وفيات بالفيروس.

المصدر: أ ب