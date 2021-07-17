تركيا.. معارض كبير يقارن بين موقفي حزبه وحزب "العدالة والتنمية" تجاه المشروبات الكحولية

أثار فيديو لأحد القياديين المعارضين الأتراك الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حين قارن بين موقف حزبه وحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية التركية" تجاه المشروبات الكحولية.

وأظهر مقطع فيديو تشيتين بوزكورت رئيس بلدية منطقة ديفريك التابعة لـ"حزب الشعب الجمهوري التركي" المعارض في ولاية زونغولداك شمالي تركيا، وهو يجري مقارنته وهو يجلس برفقة أصدقائه في الحزب على طاولة للمشروبات الكحولية، ويده كأس من الخمر.

وقال بوزكورت مخاطبا الحضور في حفل غنائي "أنتم محظوظون جدا.. فلو كان رئيس بلديتكم من حزب العدالة والتنمية أو حزب الحركة القومية لكنتم الآن في المسجد (لا هنا)".

وأثارت تصريحات بوزكورت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن قام أحد رفاقه من الحزب بتسجيل تلك اللقطات من هاتفه المحمول ونشرها.

وانتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ولي أغبابا قرار الحكومة التركية منع بيع المشروبات الكحولية خلال الحظر الذي تم فرضه على مدار 3 أسابيع في تركيا، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

المصدر: "وكالة أنباء تركيا"