إحياء الذكرى السابعة لتحطم "الماليزية" في جنوب شرق أوكرانيا

عقد في مقاطعة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا اليوم السبت تجمع لإحياء الذكرى السابعة لتحطم طائرة "بوينغ" الماليزية التي تحطمت فوق منطقة النزاع المسلح في إقليم دونباس.

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وأسفرت الكارثة التي وقعت في 17 يوليو 2014 عن مقتل 298 شخصا كانوا على متن الطائرة التي كانت تنفذ رحلة MH17 من أمستردام إلى كوالالمبور.

ونتج التحقيق الذي قامت به مجموعة التحقيقات المشتركة برئاسة هولندا، إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مقاتلي "جمهورية دونيتسك الشعبية" غير المعترف بها، على خلفية مزاعم عن قيامهم بنقل منظومة "بوك" للصواريخ المضادة للطائرات من روسيا إلى مقاطعة دونيتسك الأوكرانية.

وبدأت محاكمة عدد من المسؤولين العسكريين لـ "جمهورية دونيتسك الشعبية" في لاهاي العام الماضي.

وعبرت روسيا مرارا عن عدم ثقتها بنتائج عمل مجموعة التحقيقات المشتركة، مشيرة إلى أن حجج الادعاء في المحاكمة الجارية لا أساس لها.

المصدر: RT