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زاخاروفا تعلق على زيارة ممثلة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا

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زاخاروفا تعلق على زيارة ممثلة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، معلقة على زيارة ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا، إنه لم يتم خلالها التطرق إلى "العربدة" في هذه الدولة.

وأضافت زاخاروفا، في مجال تعليقها على زيارة تريزا ريبيرو ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعنية بحرية وسائل الإعلام، أن الوضع المزري جدا، في ضمان حرية التعبير وحقوق الصحفيين ووسائل الإعلام، السائد في أوكرانيا بسبب تصرفات سلطات كييف، بات يستحق منذ فترة طويلة رد فعل مفصل وعميق من جانب مسؤول دولي يتمتع بصلاحيات مناسبة. وقالت: "ولكن ماذا كانت المحصلة في ختام الزيارة؟ لم يشاهد العالم تحليلا جادا للعربدة التي تحدث هناك".

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وذكرت زاخاروفا، أنه صدرت عن ريبيرو فقط "ملاحظات خجولة وتلميحات منمقة وأمنيات مجردة".

وأشارت زاخاروفا، إلى تصريح وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، الذي أشاد بكل الطرق" بالتجربة المتقدمة التي تشع من ديمقراطية كييف في مجال تطهير الفضاء الإعلامي من كل المعلومات المضللة "، وهو ما يعني في الواقع قمع أي وجهة لا تتفق مع وجهة نظر السلطات الرسمية الأوكرانية الحالية.

المصدر: نوفوستي

 

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