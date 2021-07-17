وصول 10 أطفال وست نساء من مخيم الروج السوري إلى بلجيكا

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أنه "تمت إعادة عشرة أطفال من أبناء مقاتلين جهاديين وست أمهات إلى بلجيكا قادمين من مخيم الروج في شمال شرق سوريا".

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وقال مكتب دي كرو في بيان "ليل الجمعة حطت طائرة على الأراضي البلجيكية تقل على متنها ست نساء وعشرة أطفال بلجيكيين دون 12 عاما قادمين من سوريا".

وأضاف البيان "نقلت النساء الست إلى السجن وأودع الأطفال النيابة المكلفة شؤون الشباب التي اتخذت التدابير اللازمة بموجب قانون حماية القاصرين".

ويفترض أن تتكفل أجهزة حماية الشباب بهؤلاء الأطفال بعد إخضاعهم لفحص طبي.

وكانت مصادر غير رسمية ووسائل إعلام عدة أعلنت الجمعة عن عملية الإعادة وهي الأكبر التي تنظمها السلطات البلجيكية منذ سقوط تنظيم "داعش" عام 2019.

وتعد بلجيكا إلى جانب فرنسا من بين الدول الأوروبية التي شهدت مغادرة أكبر عدد من مواطنيها للانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 واعتبارا من 2012، غادر أكثر من 400 بلجيكي إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم "داعش".

المصدر: "أ ف ب"