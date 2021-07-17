La Nación: لقاح سبوتنيك V يوفر مناعة خلوية كبيرة في أكثر من 90٪ من الحالات

قالت صحيفة La Nación الأرجنتينية، إن استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، يوفر مناعة خلوية كبيرة في أكثر من 90٪ من حالات استخدامه.

وشددت الصحيفة، على أن ذلك يسمح للقاح الروسي بضمان حماية طويلة الأمد من مرض كوفيد-19.

ونشرت هذه الصحيفة الأرجنتينية الرائدة، مادة تم فيها تحليل الدراسات والاختبارات التي جرت مع استخدام "سبوتنيك V" وSinopharm، وفيها تمت الإشارة إلى أنه بعد التطعيم بمكونين من اللقاح الروسي تشكلت في أكثر من 90٪ من الحالات، مناعة خلوية كبيرة.

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وأظهر اللقاح الصيني، تكوين مناعة الخلايا التائية في أكثر من 80٪ من الحالات بعد التطعيم بالمكون الأول.

ونقلت المقالة كلمات دانيال جوليان مدير الصحة في مقاطعة بوينس آيرس: "تظهر الاستجابة الكبيرة للخلايا اللمفاوية التائية، أن الحماية ستستمر لفترة طويلة. ويبقى ذلك في ذاكرة الخلايا الليمفاوية، التي تقوم بتسجيل الفيروس التاجي وتتذكره. وعندما تواجه الخلايا هذا الفيروس مرة أخرى، فستقوم بسرعة بفرز الأجسام المضادة والخلايا الفتاكة التي تقتل الفيروس".

المصدر: سبوتنيك









