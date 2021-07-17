فرنسا تسمح بدخول الزوار الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" الهندي

من المقرر أن تسمح فرنسا للمسافرين الدوليين الذين حصلوا على لقاح "أسترازينيكا" هندي الصنع بدخول البلاد اعتبارا من يوم غد الأحد.

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وفي الوقت نفسه تشدد فرنسا عمليات الفحص على الحدود للسيطرة على انتشار سلالة "دلتا" وحماية المستشفيات وفقا لبيان صادر عن رئيس الوزراء اليوم السبت.

وجاءت خطوة استقبال الزوار الذين تم تطعيمهم بلقاح "أسترازينيكا" الذي صنعه معهد المصل الهندي بعد احتجاج عالمي على حقيقة أن شهادة كوفيد–19 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تعترف فقط بلقاحات "أسترازينيكا" المصنعة في أوروبا.

وتقبل العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل النسخة الهندية والتي تستخدم بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة وفي أنحاء إفريقيا.

واعتبارا من يوم غد الأحد، ستبدأ فرنسا أيضا في مطالبة أي شخص لم يتم تطعيمه قادما من بريطانيا أو إسبانيا أو البرتغال أو هولندا أو اليونان أو قبرص بتقديم نتيجة اختبار سلبي لم يتجاوز 24 ساعة لعبور الحدود الفرنسية.

المصدر: "أسوشيتد برس"