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هاكر سرق البطاقات المصرفية للقتلى بانهيار بناية في فلوريدا

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هاكر سرق البطاقات المصرفية للقتلى بانهيار بناية في فلوريدا
Sputnik
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قالت سلطات مدينة سيرفسايد في فلوريدا الأمريكية، إن متسللا مجهول الهوية، سرق المعلومات الشخصية للذين لقوا حتفهم في انهيار المبنى السكني بالمدينة صباح 24 يونيو.

وذكر تشارلز بوركيت عمدة مدينة سيرفسايد، في حديث نقلته قناة WPLG التلفزيونية المحلية يوم الجمعة، أنه ينتظر بلهفة أن تتمكن الشرطة من اعتقال الجاني.

وأشار العمدة إلى أنه يجب على أهالي ضحايا انهيار المبنى، تجميد البطاقات المصرفية الخاصة بالقتلى. وأوضح العمدة أنه تم إخطار أقارب الضحايا بذلك.

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وشدد تشارلز بوركيت، على أن حصول الهاكر على المعلومات الشخصية عن القتلى، سيسهل وصوله إلى حساباتهم المالية.

المصدر: تاس

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