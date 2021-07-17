المعلمون في مدارس الإكوادور يضربون عن الطعام

قال الاتحاد الوطني لمعلمي المدارس (UNE) في الإكوادور، أن ثلاث مقاطعات أخرى ستنضم اعتبارا من يوم الاثنين إلى الإضراب عن الطعام إلى أجل غير مسمى، الذي بدأ قبل خمسة أيام.

وأضافت رئيسة النقابة إيزابيل فارغاس في مؤتمر صحفي: "نحن في اليوم الخامس من الإضراب المفتوح عن الطعام، وستنضم مقاطعات كوتوباكسي وسانتو دومينغو وإيمبابورا، إلى هذه الفعالية اعتبارا من يوم الاثنين".

وذكرت فارغاس، أن العدد الإجمالي للمشاركين في الفعالية بلغ حتى الآن 48 شخصا، بينهم العديد من معلمي المدارس والتلاميذ وأولياء الأمور.

В Эквадоре педагоги объявили голодовку, они требуют увеличения зарплатыhttps://t.co/qjH1nDVGDGpic.twitter.com/6K4CnzRgPc — РИА Новости (@rianru) July 17, 2021

ويسعى المشاركون، للدفاع عن تعديلات القانون الفيدرالي بشأن التعليم متعدد الثقافات (LOEI). ويطالبون بتعديلات تحدد راتبا أساسيا شهريا قدره 1000 دولار مقابل 800 دولار حاليا.

وأشارت إيزابيل فارغاس، إلى أنه تم حتى الآن، نقل أحد المشاركين في الفعالية إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي