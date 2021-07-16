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مباحثات تركية أمريكية حول أفغانستان وسوريا

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مباحثات تركية أمريكية حول أفغانستان وسوريا
Reuters
مباحثات تركية أمريكية حول مستجدات أفغانستان وسوريا
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بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن يوم الجمعة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، آخر المستجدات في أفغانستان، والوضع في سوريا وشرق المتوسط وقبرص.

وجاءت مباحثات قالن وسوليفان خلال اتصال هاتفي بينهما، حسب بيان المتحدث باسم الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن الجانبين تناولا أيضا مسار العلاقات الثنائية وأن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون الاستراتيجي والبناء بين البلدين، عقب المحادثات الإيجابية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة الناتو مؤخرا.

وأكد البيان تصميم تركيا على مواصلة جهودها بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان السلام والاستقرار في القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: الأناضول

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