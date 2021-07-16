الصين ترفض انتقادات مدير الصحة العالمية حول مصدر كورونا

رفضت بكين انتقادات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الذي تحدث عن تقصير الصين في التعاون بالتحقيق حول أصل جائحة كوفيد -19.

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وكان مدير المنظمة تيدروس أدهانوم صرح أمس الخميس بأن الصين حيث تم اكتشاف الإصابات الأولى بكورونا في مدينة ووهان بنهاية 2019، يجب أن "تتعاون بشكل أفضل" لفهم ما "حدث بالفعل".

وتواجه المنظمة الدولية ومقرها جنيف ضغوطا متزايدة لإجراء تحقيق جديد معمق في أصول كوفيد-19.

ولم يسمح إرسال المنظمة لبعثة خبراء إلى الصين بكشف كل ملابسات انتشار كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم.

ولفت تيدروس أمام الصحفيين الخميس خصوصا إلى تقصير بكين في تقاسم "بيانات أولية" حول الفيروس وهي "مشكلة" على قوله.

وردا على سؤال عن هذه التصريحات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الجمعة إن "بعض المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة لا يمكن نسخها وإخراجها من البلاد".

وأضاف أن خبراء منظمة الصحة العالمية تمكنوا من "الحصول على كمية كبيرة من البيانات" و"عرضت لهم الصين سطرا بسطر" النقاط التي تتطلب "اهتماما خاصا".

كما رفض المتحدث تصريحات تيدروس حول أن "هناك محاولة سابقة لأوانها" لرفض نظرية حادث المختبر.

المصدر: "أ ف ب"