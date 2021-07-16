واشنطن تحذر شركات أمريكية من النشاط التجاري في هونغ كونغ

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا مبطنا لشركات أمريكية من مخاطر القيام بأعمال مع هونغ كونغ.

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وأصدرت أربع وزارات في الولايات المتحدة هي وزارة الخارجية والخزانة والتجارة والداخلية تقريرا استشاريا من تسع صفحات ينبه الشركات لتغير المشهد القانوني في هونغ كونغ واحتمال أن يسفر الانخراط في الأعمال مع هونغ كونغ عن أضرار قانونية وغيرها تلحق بسمعة الشركات.

وكان الرئيس جو بايدن قد راجع التقرير الاستشاري الجديد الخميس الماضي، وأبلغ مراسلين في البيت الأبيض أن بيئة الأعمال في هونغ كونغ "تتدهور" وقد تزداد سوءا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين لانتهاكهم شروط اتفاق الحكم الذاتي لهونغ كونغ 2020.

المصدر: "أسوشيتد برس"