مسؤولة صحية أمريكية: بلادنا في خضم جائحة غير المطعمين ضد كورونا

قالت الدكتورة روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن تفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة تحول لـ"جائحة غير المطعمين".

وأضافت خلال مؤتمر بالبيت الأبيض أن حالات الإصابة في الولايات المتحدة ازدادت نحو 70 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت حالات النقل إلى المستشفيات 36 بالمائة والوفيات 26 بالمائة.

وأضافت أن كل حالات العلاج في المستشفيات والوفيات، تسجل بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح.

من جهته، أكد جيف زينتس منسق البيت الأبيض لشؤون كوفيد، أن الجائحة "تهدد بالأساس الأشخاص غير الملقحين".

وصرح بأن إدارة بايدن تتوقع أن تزيد الحالات في الأسابيع المقبلة في مجتمعات تتسم بمعدلات تطعيم منخفضة.

وسجلت أربع ولايات 40 بالمائة من الحالات الجديدة الأسبوع الماضي، وسجلت 20 بالمائة من الاصابات في فلوريدا.

وتعليقا على ذلك، أفاد منسق البيت الأبيض لشؤون كوفيد بأن هناك مؤشرات على أن زيادة الحالات تدفع مزيدا من الناس في تلك المجتمعات للحصول على اللقاح بمعدلات أسرع من المتوسط الوطني.

المصدر: أ ب