بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 6 أشهر

سجلت بريطانيا اليوم الحصيلة اليومية الأعلى للإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف يناير الماضي، وذلك وسط استعدادات لتخفيف القيود الخاصة بالجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم تسجيل 51870 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل 48553 حالة أمس الخميس، بما يشكل أعلى حصيلة يومية منذ 15 يناير.

إقرأ المزيد

وسجلت البلاد 49 وفاة جديدة بالفيروس خلال 28 يوما من التشخيص بالإصابة به، انخفاضا من 63 وفاة سجلتها أمس الخميس وبلغ إجمالي الوفيات في بريطانيا حتى الآن بالمرض 128642 حالة.

وتعتزم الحكومة بعد أيام تخفيف القيود على الحانات والمطاعم والملاهي الليلية التي فرضتها لمكافحة الجائحة.

المصدر: "رويترز"