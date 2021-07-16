زعيم حزب إسباني يطلب تدخل "الناتو" في سبتة ومليلية‬

وجه بابلو كاسادو زعيم حزب "الشعب" الإسباني دعوة إلى حلف "الناتو" لتولي الوضع في سبتة ومليلية، وذلك خلال زيارته إلى ثغر مليلية لتدارس الخطة الاستراتيجية لإنعاش اقتصاد المدينتين.

وقال رئيس الحزب الإسباني المعارض إن المدينتين يجب أن تكونا "تحت مظلة الناتو، هذه المنظمة الدولية ذات القوة السياسية والعسكرية، لحماية حريتهما وأمنهما".

وانتقد كاسادو الحكومة الإسبانية الحالية قائلا: "يجب أن تكون لديك علاقة دبلوماسية جيدة بحزم للدفاع عن إسبانية سبتة ومليلية، وصرامة في الدفاع عن سلامة حدودنا".

وتابع: "أعطى بيدرو سانشيز مع التعديل الذي نفذه في حكومته رسالة واضحة، وهي أن السياسة الخارجية كانت كارثة.. إذا أقال سانشيز أرانشا غونزاليس لايا من منصب وزير الخارجية فإنه يتفق مع الحزب الشعبي، الذي يصر على أن السياسة مع المغرب كانت فاشلة".

وتحدث كاسادو عن ضرورة وجود بند خاص عن الحرس المدني على الحدود، وتعاون "فرونتكس" مع الشرطة الوطنية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحدود الأوروبية.

Casado pide que la OTAN garantice la defensa de Ceuta y Melilla, por Pablo Sebastián (@psebastianbueno) - https://t.co/B6hjwHYhrjpic.twitter.com/fmmxyKeYf4 — Republica.com (@Republica_com) July 14, 2021

المصدر: وسائل إعلام إسبانية