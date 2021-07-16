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اتهام وزير العدل الفرنسي في قضية تضارب مصالح مرتبطة بنشاطات له حين كان محاميا

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اتهام وزير العدل الفرنسي في قضية تضارب مصالح مرتبطة بنشاطات له حين كان محاميا
Reuters
وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي
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وجهت يوم الجمعة رسميا تهم لوزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي في قضية تضارب مصالح مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام، حسبما أعلن محاموه.

وقال كريستوف أنغران أحد محامي وزير العدل للصحافيين بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات "كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه". 

وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.

ومثل دوبون موريتي أمام محكمة عدل الجمهورية لاستجوابه هناك بشأن اتهامات ضده من قبل قضاة مسؤولين عن تحقيق في تضارب مصالح محتمل مع أنشطته السابقة كمحام.

ويشتبه بأن إيريك دوبون موريتي استغل وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة اختلف معهم عندما كان محاميا، لكنه ينفي ذلك.

ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخولة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم.

وقد فتحت تحقيقا قضائيا في يناير بتهمة "انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من قبل النقابات الثلاث للقضاة وجمعية "أنتيكور" تدين تضارب مصالح في قضيتين.

المصدر: أ ف ب

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