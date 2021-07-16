المفوضية الأوروبية: لا تفاصيل لدينا عن تعرض زورق قبرصي لإطلاق نار تركي

أعلنت المفوضية الأوروبية أنه ليست لديها تفاصيل بشأن إعلان قبرص عن تعرض زورق دورية تابع لها لإطلاق نار من قبل سفينة حربية تركية.

وأعلنت الشرطة البحرية القبرصية في وقت سابق اليوم أن زورق دورية تابعا لها تعرض لإطلاق النار من قبل سفينة حربية تركية، مبينة أن الحادث وقع في الساعة الـ03:30 من فجر يوم أمس الخميس تقريبا خلال تنفيذ الزورق الذي كان على متنها ثلاثة أشخاص مهمة دورية بحثا عن مهاجرين غير شرعيين قادمين من تركيا قبالة مدينة بيرغوس الواقعة عند الساحل الشمالي من قبرص

وتطل هذه المدينة على خليج مورفو الذي تدعي جمهورية قبرص الشمالية المدعومة من تركيا وغير المعترف بها دوليا أنه مياه تابعة لها.

بدورها، نفت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة "فرانس برس" إطلاق أي سفينة تابعة لتركيا أو لـ"جمهورية شمال قبرص التركية" عيارات على زورق لخفر السواحل القبارصة اليونانيين.

المصدر: "أ ف ب" + RT