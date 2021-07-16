طشقند تتفق مع واشنطن وكابل وإسلام آباد على مشاورات حول أفغانستان

قال يوسوب كابولجانوف المتحدث باسم خارجية أوزبكستان، إن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة وأفغانستان وباكستان، على تكوين منصة تشاور رباعية جديدة لدعم عملية السلام في أفغانستان.

وأضاف كابولجانوف، للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي " آسيا الوسطى والجنوبية: الترابط الإقليمي. التحديات والإمكانيات": "تم الإعلان عن صيغة رباعية - تضم الولايات المتحدة وأوزبكستان وأفغانستان وباكستان - لدعم عملية السلام الأفغانية والتسوية في فترة ما بعد النزاع".

وذكر كابولجانوف، أن هذه المنصة الدبلوماسية الرباعية، تهدف أيضا إلى توسيع الاتصالات الإقليمية المتبادلة.

وتابع كابولجانوف: "تعتقد الأطراف المشاركة في المنصة، أن السلام والاستقرار على المدى الطويل في أفغانستان، يلعبان دورا حاسما بالنسبة للتواصل الإقليمي، وتتمسك بالرأي القائل إن السلام والعلاقات الإقليمية يعززان بعضهما البعض".

ونوه بأن الأطراف المذكورة أعلاه، "تدعو للعمل المشترك لتوسيع التجارة، وخلق طرق ترانزيت وتعزيز العلاقات التجارية".

وأشار كابولجانوف، إلى أن هذه الأطراف اتفقت على عقد لقاء في الأشهر المقبلة لتحديد شروط هذا التعاون.

المصدر: تاس