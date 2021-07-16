بكين: يحب على روسيا والصين مواجهة كورونا و"الفيروسات السياسية"

قال وزير خارجية الصين وانغ يي، إن إحدى مهام التعاون العملي بين بلاده وروسيا، هي المواجهة المشتركة لوباء كوفيد، والتعاون في مكافحة "الفيروس السياسي".

وأضاف الوزير الصيني، في لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم: "يجب على الجانبين التعاون مع المجتمع الدولي في تعميق التعاون في مجال التطعيم ومكافحة فيروس كورونا المستجد، وتعزيز الوحدة والتعاون في مكافحة الفيروس السياسي".

وشدد وانغ يي، خلال اللقاء الذي تم على هامش المؤتمر الدولي " آسيا الوسطى والجنوبية: الترابط الإقليمي. التحديات والإمكانيات"، على ضرورة تصدي الصين وروسيا لمحاولات "تدخل القوى الخارجية في شؤونهما الداخلية"، وتنسيق المواقف في مجلس الأمن الدولي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

ودعا الوزير الصيني إلى تعميق تعاون الطرفين في الشؤون الإقليمية، وتسهيل عودة أفغانستان إلى طريق السلام، ومواجهة "استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ" التي تنتهجها الولايات المتحدة والغرب "المفعمة بأفكار الحرب الباردة".

قبل ذلك، قال لافروف إن العلاقات الروسية الصينية تتواجد الآن عند أعلى مستوى لها في التاريخ.

المصدر: إنترفاكس