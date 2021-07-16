كوريا الجنوبية.. استبعاد عيد ميلاد بوذا وعيد الميلاد من العطلات البديلة

قالت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، إن مشروع قانون العطلات البديلة الذي أقرته الجمعية الوطنية في الشهر الماضي سيطبق حديثا فقط على الأعياد الوطنية.

وقالت وزارة إدارة شؤون الموظفين إن العطلات الرسمية، مثل عيد ميلاد بوذا وعيد الميلاد، سيتم استبعادها من العطلات البديلة.

ووافقت الجمعية الوطنية يوم 29 يونيو على زيادة العطلات القانونية البديلة من خلال تخصيص عطلة بديلة لجميع أيام العطلات الرسمية التي تقع في عطلات نهاية الأسبوع. لكن مشروع القانون يفوض التعيين الفعلي للعطلات البديلة للمرسوم الرئاسي من أجل تنفيذه المرن.

المصدر: "يونهاب"