كوريا الجنوبية تضيف الإمارات إلى قائمة الدول المستثناة من رفع العزل الذاتي

أضافت كوريا الجنوبية دولة الإمارات إلى قائمة الدول المستثناة من رفع العزل الذاتي الإلزامي لمدة 14 يوما حتى في حالة تلقي القادمين من هذه الدول اللقاح ضد فيروس كورونا.

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يأتي ذلك، في ظل قلق متنام من تفشي سلالة الفيروس المتحورة شديدة العدوى على المستوى العالمي.

ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن هذا القرار جاء بناء على نتائج الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا لـ 14,305 أشخاص مستثنيين من العزل الذاتي على خلفية تلقيهم اللقاح بالكامل، في اليوم الأول من دخول البلاد.

وأظهرت النتائج تأكيد إصابة 10 أشخاص منهم، 8 من الإمارات، وشخص واحد من كل من أوغندا وبولندا.

وتبعا لذلك، فقد وصل عدد الدول المدرجة في هذه القائمة إلى 22 دولة، بما فيها جنوب أفريقيا، البرازيل، مالاوي، بوتسوانا، موزمبيق، تنزانيا، إسواتيني، زيمبابوي، بنغلاديش، تشيلي، الأوروغواي، كولومبيا، الأرجنتين، مالطا، الهند، إندونيسيا، باكستان، الفلبين والإمارات.

وتسمح كوريا الجنوبية للقادمين من الخارج ممن تم تلقيحهم بالكامل بدخول البلاد دون حاجة إلى العزل الذاتي الإلزامي بدءا من الأول من يوليو الجاري في حالة زيارات المواطنين الكوريين والأجانب للقاء أفراد عائلاتهم المباشرين أو الزيارات للأغراض التجارية والأكاديمية والإنسانية.

ولكن يتعين على القادمين من 22 دولة الخضوع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما.

المصدر: يونهاب