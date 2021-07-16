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غضب الطبيعة في ألمانيا.. أكثر من 81 قتيلا جراء الفيضانات

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ذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 81.

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نحو 1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا
نحو 1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا

وقالت شرطة مدينة كوبلنتس إن أكثر من ألف شخص مفقودون في منطقة نوينار آرفايلر.

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي بفيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع العشرات.

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تضامنها مع المتضررين جراء الفيضانات في بلادها، واصفة إياها بـ"الكارثة".

المصدر: رويترز 

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