إيران.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحريق جنوبي طهران

أفاد مراسل RT في إيران مساء الخميس بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر حريق في ورشة لصناعة الأثاث المنزلي جنوبي طهران.

وأشار مراسلنا إلى أنباء عن افتعال الحريق من قبل أحد العاملين في الورشة.

وقال النقيب سرافان محمد نزاري رئيس مركز القيادة والتحكم في شرطة الوقاية بالعاصمة، إن رجال الشرطة والإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث وأسعفوا المصابين.

وأضاف أن أحد حراس ورشة المفروشات الذي حاول الهرب تم اعتقاله ونقل إلى مركز للشرطة في خاني آباد.

وأوضح أنه سيكشف عن سبب الحريق بعد إخماده وانتهاء التحقيق في الحادث.

آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در خانی آباد تهران همزمان با #دربی پنج کشته بر جای گذاشت.

🔷️پنج مرد #افغانستانی در این حادثه،

زنده زنده با دود غلیظ خفه شدند.

🔷️نگهبان در حال فرار بود که توسط پلیس بازداشت شد.../رکنا pic.twitter.com/YrTfy3OzP7 — Azadeh Mokhtari (@AzadeMokhtari) July 15, 2021

المصدر: RT