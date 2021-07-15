 
مباشر

إيران.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحريق جنوبي طهران

أخبار العالم

إيران.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحريق جنوبي طهران
/ farsnews.ir
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qu5v

أفاد مراسل RT في إيران مساء الخميس بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر حريق في ورشة لصناعة الأثاث المنزلي جنوبي طهران.

وأشار مراسلنا إلى أنباء عن افتعال الحريق من قبل أحد العاملين في الورشة.

وقال النقيب سرافان محمد نزاري رئيس مركز القيادة والتحكم في شرطة الوقاية بالعاصمة، إن رجال الشرطة والإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث وأسعفوا المصابين.

وأضاف أن أحد حراس ورشة المفروشات الذي حاول الهرب تم اعتقاله ونقل إلى مركز للشرطة في خاني آباد.

وأوضح أنه سيكشف عن سبب الحريق بعد إخماده وانتهاء التحقيق في الحادث.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا