المفوضية الأوروبية تباشر التحقيق ضد هنغاريا وبولندا في اضطهاد الأقليات الجنسية

بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية للقضاء على الانتهاكات التي تحصل في هنغاريا وبولندا للقوانين المحلية، وتنتقص حقوق الأقليات الجنسية.

وجاء في بيان عن المفوضية الأوروبية: "إذا لم تستجب وارسو وبودابست لمطالب المفوضية الأوروبية، فيمكن لبروكسل رفع دعاوى قضائية ضدهما في محكمة العدل الأوروبية تحت التهديد بالغرامات، ويمكن أن تلزمهما بالامتثال لمتطلبات المفوضية الأوروبية".

وأضاف البيان: "المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات قانونية للقضاء على انتهاكات حقوق مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا في كل من هنغاريا وبولندا".

وتابع البيان: "المساواة واحترام الكرامة وحقوق الإنسان هي قيم أساسية في الاتحاد الأوروبي.. وتستخدم المفوضية الأوروبية جميع الأدوات المتاحة لها لحماية هذه القيم".

يذكر أن البرلمان الهنغاري تبنى قانونا يحظر نشر معلومات حول المثلية الجنسية والمثليين والمتحولين جنسيا عبر برامج التلفزيون أو المواد التعليمية لمن دون سن الـ18 سنة.

المصدر: "تاس"