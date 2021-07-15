أردوغان: إحباط الانقلاب عنوان لانتصار الحق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إحباط محاولة انقلاب الـ15 من يوليو في بلاده، كان عنوانا لانتصار الحق على الباطل والنور على الظلام.

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وأضاف في كلمة في البرلمان: "15 يوليو هو انتصار للأمة والإرادة الوطنية ومن تطوعوا في سبيل الديمقراطية... ملحمة 15 يوليو مصدر فخر لنا جميعا".

أردوغان: فليشهد الله وليكن الشعب على ثقة بأنني ما كنت لأتردد لحظة في التقدم نحو الشهادة لو خرج الانقلابيون أمامنا في مرمريس أو إسطنبول ليلة محاولة الانقلاب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 15, 2021

وأكد أن "الشعب التركي في تلك الليلة استطاع صد المحاولة الانقلابية من جهة وإحباط محاولة غزو تهدف للاستيلاء على تركيا من جهة أخرى".

وأضاف أن "شهداء 15 يوليو هم ممثلو الكفاح العادل في مواجهة الباطل والظلم والكفر".

وقال "فليشهد الله وليكن الشعب على ثقة بأنني ما كنت لأتردد لحظة في التقدم نحو الشهادة لو خرج الانقلابيون أمامنا في مرمريس أو إسطنبول ليلة محاولة الانقلاب"

وشدد أردوغان على أنه "لا يمكن الوفاء أبدا بحقوق الرجال الشجعان الذين حولوا تلك الليلة السوداء إلى فجر للأمة والديمقراطية بتضحياتهم".

وتابع: "لا يمكننا أن نكافئ الشجاعة التي أوقفت الدبابات بأيد عارية في تلك الليلة متحدية البنادق التي تقذف الموت، ولا يمكننا الوفاء بحقوق الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم لإبقاء البلد على قيد الحياة في تلك الليلة".

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذها عناصر من الجيش تابعون لتنظيم غولن.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.

المصدر: الأناضول