أنقرة.. أردوغان يخلد ذكرى محاولة الانقلاب عليه (صور)

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس "متحف الديمقراطية 15 يوليو" في العاصمة أنقرة، لتخليد ذكرى ووقائع محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.

ويقع المتحف مقابل مجمع رئاسة الجمهورية في أنقرة، حيث يعرض أحداث الانقلاب الفاشل عبر مؤثرات صوتية ومرئية خاصة.

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذها عناصر من الجيش تابعون لتنظيم غولن.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.

الرئيس أردوغان: "15 يوليو هو عنوان انتصار الأمة والإرادة الوطنية وكل المؤمنين بالديمقراطية"https://t.co/PCX5QQ4YV0pic.twitter.com/ZPE9Pki2fz — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 15, 2021

المصدر: الأناضول