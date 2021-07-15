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جنوب إفريقيا تنشر 10 آلاف جندي لكبح العنف ونهب الممتلكات

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جنوب إفريقيا تنشر 10 آلاف جندي لكبح العنف ونهب الممتلكات
Reuters
أفراد من الدورية العسكرية في شوارع بلدة ألكسندرا في جوهانسبرغ
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أعلنت حكومة جنوب إفريقيا أنها نشرت عشرة آلاف جندي في جوهانسبورغ صباح اليوم الخميس، لدعم جهود الشرطة في وقف أعمال العنف والنهب المستمرة منذ أيام.

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وورد في بيان عن الحكومة: "بحلول الصباح وصل عدد الجنود إلى عشرة آلاف من خمسة آلاف صباح أمس الأربعاء".

يأتي ذلك، في محاولة لوقف عمليات النهب التي دمرت إمدادات الغذاء والمواد الأساسية الأخرى ووجهت ضربة قاسية لاقتصاد البلاد، احتجاجا على سجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما.

وتعرضت مخازن ومستودعات للنهب والإحراق حول العاصمة الاقتصادية جوهانسبرغ وفي ولاية كوازولو ناتال بجنوب شرق البلاد، حيث أدت الاضطرابات إلى قطع سلاسل التوريد وخنق وسائل النقل ما تسبب في تدمير شحنات الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من المواد الضرورية.

المصدر: رويترز  

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