موسكو وواشنطن تؤكدان ضرورة معالجة التغير المناخي بشكل مسؤول وعاجل

شددت روسيا والولايات المتحدة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة ومنسقة للتعامل مع تحدي تغيرات المناخ في العالم.

وجاء ذلك في بيان صدر اليوم الخميس عن مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون المناخ رسلان إيدلغيرييف ونظيره الأمريكي جون كيري.

وينص البيان الروسي الأمريكي على أن الطرفين "يدركان ضرورة الرد بشكل مسؤول وعاجل على التغيرات المناخية".

وأعرب البلدان عن التزام موسكو وواشنطن بتطبيق اتفاقية باريس للمناخ وتحقيق الأهداف المطروحة فيها للحد من ارتفاع درجات الحرارة، لاسيما من خلال بذل جهود ملموسة في هذا الصدد خلال العقد الجاري والسعي الجماعي إلى التوصل لحياد الكربون، مع الاعتراف بأهمية زيادة قدرات الغابات والنظم البيئية الأخرى على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وأشار البيان إلى أن روسيا والولايات المتحدة ستعملان بصورة ثنائية ومع دول أخرى على المساعدة بشكل نشط في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 حول المناخ الذي ستستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر القادم وكذلك في أنشطة مجموعة العشرين التي تسهم في إنجاح هذا المؤتمر.

كما اتفقت موسكو وواشنطن على التعاون المناخي في منطقة القطب الشمالي وتنويان العمل بصورة ثنائية على جملة من المسائل المتعلقة بالمناخ.

وجاء هذا البيان في أعقاب محادثات جرت بين المبعوثين في موسكو الثلاثاء الماضي واتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ أمس الأربعاء.

المصدر: RT