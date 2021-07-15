لوكاشينكو يصدق على تعديلات تضمن أمن بيلاروس حال وفاة رئيس الدولة

صدق رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، على تعديلات في التشريعات الوطنية بشأن حماية سيادة البلاد ونظامها الدستوري.

في وقت سابق، أقرت المحكمة الدستورية في بيلاروس بأن هذه التعديلات تتوافق مع مواد الدستور.

إقرأ المزيد

في 9 مايو، وقع الرئيس لوكاشينكو على مرسوم ينص على أنه في حالة وفاة رئيس الدولة نتيجة محاولة اغتيال أو ارتكاب عمل إرهابي أو عدوان خارجي أو أعمال عنف أخرى، سيتم نقل السلطات الرئاسية مؤقتا إلى مجلس الأمن. ويقوم مجلس الأمن، بمشاركة حكام المقاطعات، بتحديد موعد الانتخابات ويتم خلال ذلك فرض حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية على الفور على أراضي البلاد.

المصدر: نوفوستي