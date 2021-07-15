ميانمار.. سكان رانغون يبحثون عن الأوكسجين في الشوارع لإغاثة مصابي كورونا

يتحدى السكان في رانغون كبرى مدن ميانمار حظر التجول العسكري في مسعى يائس لتأمين الأوكسجين لأقربائهم المصابين بكوفيد-19، في وقت يتفشى الوباء على نطاق واسع في البلاد.

وتغرق البلاد في الفوضى منذ أن استولى الجيش على الحكم في الأول من فبراير، واندلعت مواجهات أسفرت عن أكثر من 900 قتيل وأنهكت الاقتصاد.

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وفجر الأربعاء، اصطف مئات الأشخاص على أمل التمكن من الحصول على الأوكسجين لإنقاذ أفراد من عائلاتهم مصابين بالمرض، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وافتتحت محطات لتعبئة الأوكسجين في كافة أنحاء المدينة في الأيام الأخيرة ويتمّ تحديث مواقعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يقدم الخدمة بشكل مجاني فيما بعضها يطلب 3 يورو مقابل 40 ليترا.

وسجلت ميانمار أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة الأربعاء، مقابل متوسط أقل من 50 في حالة اليوم مطلع مايو.

المصدر: أ ف ب