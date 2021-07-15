بيسكوف: لا خطط لاتصالات ثنائية بين بوتين وبايدن في قمة آبيك

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ غير الرسمية، ستعقد عبر الفيديو في 16 يوليو.

وذكر بيسكوف، أنه لا توجد خطط لاتصالات ثنائية بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، أو مع زعماء آخرين.

وستناقش القمة، التي ستعقد تحت رئاسة نيوزيلاندا، التحديات التي تواجه دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومهمات التغلب على التحديات الصحية والاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، يوم أمس مشاركة بايدن في القمة. ووفقا لها، تهدف هذه المشاركة لإظهار مكانة واشنطن الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتزام الرئيس الأمريكي بالمؤسسات متعددة الأطراف.

المصدر: نوفوستي