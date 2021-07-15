مجلس الأمن الوطني في سيئول يستعرض التقدم بمشاريع إعادة القواعد العسكرية الأمريكية لكوريا الجنوبية

استعرض مجلس الأمن الوطني في سيئول التقدم في مشاريع إعادة القواعد العسكرية (الثكنات والأراضي) الأمريكية إلى كوريا الجنوبية.

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وعقد المكتب الرئاسي في سيئول اليوم الخميس اجتماعا للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي برئاسة مستشار الأمن الوطني سوه هون، حيث استعرض التقدم في مشاريع إعادة القواعد العسكرية الأمريكية إلى البلاد.

وأكد أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني خلال الاجتماع، التزام الحكومة الكورية الجنوبية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة من أجل تنفيذ عمليات إعادة القواعد العسكرية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية دون أي انتكاسات بموجب الاتفاقيتين التي تم توقيعها بين سيئول وواشنطن، وهما خطة نقل قاعدة يونغسان (YRP) وخطة شراكة الأراضي (LPP).

وتتطلب خطتان نقل وحدات القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، بما في تلك الموجودة في قاعدة يونغسان في وسط سيئول إلى معسكر همفريز في مدينة بيونغ تيك الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول.

ومن بين 80 قاعدة يفترض إعادتها إلى كوريا الجنوبية بموجب الاتفاقيتين، قد تمت إعادة 68 قاعدة إلى كوريا الجنوبية ومن المقرر أن يتم نقل بعض الوحدات العسكرية الأمريكية المتمركزة في يونغسان إلى معسكر همفريز خلال هذا العام.

المصدر: "يونهاب"