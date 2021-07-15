النواب الإيطالي يقر تمديد عمل البعثات العسكرية بالخارج ويرفض مقترحا بوقف دعم خفر السواحل الليبي

صدق مجلس النواب الإيطالي على مقترح الأغلبية بتمديد عمل البعثات العسكرية في الخارج كما رفض في تصويت مستقل مقترحا يقضي بوقف الدعم لقوات خفر السواحل الليبي قدمه حوالي ثلاثين نائبا.

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وكان النواب المنتمون لمختلف الكتل البرلمانية، ومن بينهم بيير لويجي بيرساني، لاورا بولدريني، ستيفانو فاسينا، ماتيو أورفيني، وغيرهم قد نوهوا قبل عملية التصويت أن "استمرار الدعم المباشر وغير المباشر لإعادة الرجال والنساء والأطفال المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا والتظاهر بعدم وجود هذا الواقع يشكل انتهاكا للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان".

وأوضحوا أن "لهذا السبب سنصوت اليوم ضد إعادة تمويل المهمة الثنائية لدعم خفر السواحل الليبي مقتنعين بأن من واجبنا معارضة مثل هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان الذي يحدث على بعد بضع أميال بحرية عن سواحلنا".

وأشار النواب إلى أن "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا كانت موضوع تقارير عديدة للأمم المتحدة كبرى المنظمات الإنسانية واستقصاءات صحفية عديدة"، منوهين بضرورة وضع "خطة أوروبية لإجلاء المهاجرين من معتقلات الليبيين وفتح ممرات إنسانية ثابتة للسماح لمن في ليبيا منهم بالنجاة من ذلك الجحيم".

المصدر: "آكي"