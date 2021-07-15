برلماني روسي: منظمة أمريكية تناقش استخدام تجربة انقلاب أوكرانيا في روسيا

يناقش المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي للعلاقات الدولية، وهو مؤسسة غير مرغوب بها في روسيا، في ندواته عبر الإنترنت إمكانية استخدام تجربة "ميدان" أوكرانيا، في روسيا.

وقال فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع التدخل الأجنبي في شؤون روسيا الداخلية: "لقد ناقشوا مع المشاركين في إحدى الندوات عبر الإنترنت إمكانية استخدام خبرات المسلحين الذين شاركوا في أحداث الميدان في كييف عام 2014، وتطبيقها على أراضي روسيا. وهذا يؤكد مرة أخرى فقط الأهداف المدمرة لمنظمي هذه الندوات والمشاركين فيها".

وأشار بيسكاريف إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة، يقوم المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، بتنفيذ مشروع لموقع على الإنترنت يستضيف ندوات أون لاين، مع ممثلين لمنظمات معارضة من روسيا. وتقام ندوات عبر الإنترنت حول موضوع التحضير للاحتجاجات غير القانونية وجميع أنواع الاستفزازات، وذلك عن طريق استخدام الشبكات الاجتماعية والحملات الإعلامية.

وأوضح رئيس اللجنة، أن كمية كبيرة من هذه المواد باتت الآن في متناول الجمهور. وأشار بيسكاريف إلى أنه تم إرسال جميع المواد التي تم جمعها بعد الاجتماع إلى النيابة العامة وإلى الهيئة الفيدرالية لمراقبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كومنادزور" لاتخاذ القرارات اللازمة.

المصدر: نوفوستي