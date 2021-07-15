الولايات المتحدة ترصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مخترقين يعلمون لصالح حكومات أجنبية
Reuters
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رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أمريكية حساسة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف بنية تحتية أمريكية حساسة قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب".
وأضافت أنها أطلقت "قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة".
المصدر: رويترز