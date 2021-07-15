هولندا.. وفاة مراسل جريمة مشهور متأثرا بجروحه بعملية اغتيال في أمستردام

أفادت قناة RTL الهولندية بأن مراسل الجريمة البارز بيتر آر دي فريس فارق الحياة متأثرا بجروحه جراء عملية اغتيال تعرض لها في أمستردام الثلاثاء الماضي.

وأكدت القناة اليوم الخميس أن دي فيرس البالغ من العمر 64 عاما توفى في المستشفى محاطا بذويه.

وأصيب دي فيرس مساء الثلاثاء الماضي بخمس طلقات نارية أمام إستوديو RTL عقب مشاركته في برنامج تلفزيوني بثته القناة على الهواء.

وفي أعقاب الهجوم اعتقلت الشرطة مشتبه فيهما بتنفيذ محاولة الاغتيال، وهما شاب في سن 21 عاما من سكان روتردام، ويعتقد أنه مطلق النار، ومهاجر بولندي في سن 35 عاما يقيم في بلدة موريك جنوب شرقي هولند، ويعتقد أنه ساعد المشتبه فيه الأول في الهروب بسيارة من موقع الحادث.

وأشارت القناة إلى أن دي فيرس لم يتمتع بحراسة مشددة من قبل أجهزة الأمن على الرغم من تلقيه تهديدات متكررة من عصابات إجرامية بسبب تحقيقاته الصحفية.

وحسب التقارير الهولندية، كان دي فيرس يؤدي في الآونة الأخيرة دور الوكيل لشاهد رئيسي في محاكمة انطلقت في مارس بحق المجرم من أصول مغربية، رضوان التاغي، المتهم بزعامة عصابة كبيرة تعمل على تهريب المخدرات، وذلك بعد أن قتل محامي هذا الشاهد وشقيقه عام 2019.

وأشارت RTL إلى اكتشاف صلة بين المشتبه فيه بتنفيذ الهجوم وعصابة التاغي.

وسبق أن اتخذ التاغي في عام 2019 خطوة غير عادية إذ أصدر بيانا نفى فيه توجيهه أي تهديدات إلى دي فيرس.

المصدر: RTL + وكالات