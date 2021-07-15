موسكو تعلق على عرض "طالبان" وقف النار في أفغانستان

قال زامير كابولوف مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان، إن عرض"طالبان" بخصوص وقف إطلاق النار في أفغانستان بشروط محددة، يتسم بالإيجابية.

وأضاف كابولوف، الذي يشغل أيضا منصب مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، في حديث على هامش مؤتمر دولي يعقد في طشقند يومي 15 و 16 يوليو، تحت عنوان: "وسط وجنوب آسيا: الترابط الإقليمي. التحديات والفرص": "هذا العرض إيجابي، فهو على الأقل لثلاثة أشهر. على الرغم من أننا كنا نفضل ليس ثلاثة أشهر بل فترة هدنة أطول".

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في وقت سابق، أكدت الحكومة الأفغانية أن حركة "طالبان" عرضت خطة لإعلان هدنة لمدة ثلاثة أشهر في البلاد بشرط، الإفراج عن سبعة آلاف من أنصارها المعتقلين، وشطب أسماء قياداتها من قائمة الأمم المتحدة السوداء.

المصدر: نوفوستي