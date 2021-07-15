خمسة قتلى و3 مفقودين جراء فيضانات وانهيارات بشمال شرق تركيا

قتل 5 أشخاص على الأقل وفقد 3 آخرون بعد هطول أمطار غزيرة على الساحل الشمالي الشرقي لتركيا على البحر الأسود، ما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقد ضربت الأمطار الغزيرة ولاية ريزا المشهورة بزراعة الشاي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ما أدى إلى جرف سيارات وتسبب في انهيار عدد من المنازل.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن فرق الإنقاذ عثرت على سيدة تبلغ من العمر 75 عاما ميتة وسط حطام منزلها المكون من ثلاثة طوابق في منطقة مرادية ريزا، كما انتشلت جثث ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن دمرت الانهيارات الطينية منزلا خشبيا.

وذكرت شبكة "تي آر تي" التركية أن فرق الإنقاذ في المنطقة تبحث عن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وقد أدت الأمطار الغزيرة أيضا إلى قطع الوصول إلى عشرات القرى وقطعت إمدادات الكهرباء.

المصدر: AP