إيطاليا.. فرار 7 مهاجرين مصابين بكورونا من نقطة تارانتو الساخنة

أعلن مسؤول نقابي إيطالي فرار 7 من بين 33 مهاجرا مصابين بفيروس كورونا، تستضيفهم نقطة تارانتو الساخنة منتهكين القيود وإجبار جهاز الأمن على ذلك.

وقال الأمين العام لاتحاد Coisp المستقل للشرطة، دومينيكو بيانيزي إن "وضع مراكز الاستقبال في جميع أنحاء البلاد مأساوي، لأنها في ظروف الاكتظاظ التي تشهدها يستحيل عليها فرض قواعد التباعد الاجتماعي ومكافحة العدوى، حتى لو كان فيها عدد أكبر من الحالات الإيجابية".

وأشار بيانيزي إلى أن "سلامة رجال الشرط، المهاجرين أنفسهم والمواطنين الآخرين في خطر، لأن الهروب غير المنضبط لأولئك الفارين من النقطة الساخنة يمثل تضاعفًا غير خاضع للسيطرة لانتشار العدوى في أرجاء المدن".

وأضاف: "من المفارقة أن الحكومة، التي تتوخى حذرا شديدا بشأن إعادة فتح الأنشطة، لا تفعل شيئا لوقف الوضع المأساوي الذي يتم تحت أنظار الجميع ويعرض إيطاليا لإغلاق جديد، نظرا لأن العدوى والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تونس وليبيا آخذة في الارتفاع بشكل كبير".

وشدد على أن "الوقت قد حان لكشف القناع عن فاعلي الخير الزائفين، وضع حد لتدفقات الهجرة وزيادة عدد عناصر إنفاذ القانون المسؤولين عن مراكز الاستقبال"، مؤكدا أن "هذا الأمر يجب أن يتم قبل فوات الأوان".

المصدر: "آكي"