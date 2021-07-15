"القائمة الموحدة" تسقط اقتراحا "للقائمة المشتركة" حول العنف في المجتمع العربي

دعم حزب الليكود اقتراح القائمة المشتركة في الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق في "إخفاقات الشرطة في التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي"، فيما عارضته القائمة العربية الموحدة.

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ووفق موقع "إسرائيل 24" فإن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي أسقطت اقتراحا تقدمت به "القائمة المشتركة" برئاسة أيمن عودة، يقضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لبحث قضية العنف والجريمة في المجتمع وتداخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في الجرائم ومنحه الحصانة لقادة الجريمة في المدن والبلدات العربية، في ظل معارضة نواب القائمة "العربية الموحدة" المشاركة في الائتلاف الحاكم برئاسة منصور عباس، وتصويتها ضد المشروع الذي حصل على دعم 54 عضو كنيست ومعارضة 57 عضوا.

وأوضحت "القائمة الموحدة" في بيان أنها "لم تدعم الاقتراح لإيمانها بأن قيام "القائمة المشتركة" بطرح الموضوع يأتي فقط من باب الاستمرار في الأسلوب الشعبوي للمزايدة على "القائمة الموحدة" ومحاولة إحراجها".

وأضاف البيان أن "الموحدة" "تعمل من داخل الائتلاف الحكومي لفحص أداء الشرطة وتوجيهها لصالح مجتمعنا العربي ولإقرار الخطط وتجنيد الميزانيات لمكافحة الجريمة والعنف بشكل فعلي".

من جهتها، أوضحت "القائمة المشتركة" في بيان، أنها توجهت "لنواب القائمة الموحدة وحزب ميرتس للتعاون في هذا الموضوع المصيري ولكن عبثا، فقد فضلوا سلامة الائتلاف الحكومي بدلا من سلامة مجتمعنا وأمنه ومحاسبة المتورطين في دماء أبنائنا".

المصدر: إسرائيل 24