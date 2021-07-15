تيخانوفسكايا تبحث مع "رايان إير" اللجوء إلى القضاء بخصوص حادثة مينسك  

قالت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، إنها التقت خلال زيارتها لإيرلندا مع مايكل أوليري رئيس شركة "رايان إير".

وذكرت تيخانوفسكايا، أنها ناقشت معه إمكانية رفع دعوى قضائية ضد السلطات البيلاروسية، بشأن حادثة هبوط اضطراري لطائرة تابعة للشركة في مينسك قبل فترة.

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ونوه المكتب الصحفي لهذه المعارضة البيلاروسية، بأن اللقاء تم يوم الأربعاء في مقر الشركة في مدينة دبلن. وخلاله قام المدير بإطلاع تيخانوفسكايا، على نتائج تحقيق الشركة حول هبوط اضطراري في مطار مينسك. ووفقا للمكتب، قدم المدير لتيخانوفسكايا تقريرا عن نتائج التحقيق، وقال إن الشركة تعمل مع منظمة الطيران المدني الدولي وبولندا وليتوانيا واليونان لجمع المواد والأدلة.

من جانبها شكرت تيخانوفسكايا، المدير على موقفه المبدئي، و "عرضت دعم رفع دعوى قضائية دولية ضد نظام لوكاشينو"، ووصفت حادثة الطائرة بـ "الاختطاف".

المصدر: نوفوستي