قال الممثل السابق للناتو في روسيا هاري تاباخ، إن أوكرانيا وقعت في وضع صعب وخطير، في ظل ظروف عدم وجود دعم كبير لها من جانب الغرب.

وذكر العقيد البحري الأمريكي المتقاعد تاباخ، في مؤتمر صحفي في كييف، أن ذلك ينطبق على المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية في أوكرانيا.

ووفقا للضابط الأمريكي المتقاعد، هناك "أعمال تخريبية كبيرة" داخل أوكرانيا، مما يجعلها عرضة للخطر.

وأضاف تاباخ: "ولا يظهر حلفاؤها اليوم، رغبة كبيرة في دعم أوكرانيا في نضالها من أجل الحرية والاستقلال والديمقراطية".

Американский офицер предупредил, что Украина находится в опасном положении из-за отсутствия поддержки Западаhttps://t.co/jj949ZKTIVpic.twitter.com/g3mmaDed3S — РИА Новости (@rianru) July 15, 2021

وزعم تاباخ، بأن من "المريح جدا" بالنسبة لبعض قادة الدول الأوروبية الكبرى، أن "تختفي أوكرانيا من شاشات الرادار".

قبل فترة، قال النائب السابق في برلمان أوكرانيا يفغيني مورايف، إن أوكرانيا قد تكرر في المستقبل مصير يوغوسلافيا، وتنقسم إلى أربعة أجزاء.

وعن احتمال وقوع ذلك، تحدث أيضا رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للإصلاح في أوكرانيا، رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي.

المصدر: نوفوستي