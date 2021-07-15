بوش: عواقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ستكون وخيمة جدا

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، إن قرار سحب الجيش الأمريكي وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خطأ، مضيفا أن عواقب الانسحاب ستكون وخيمة جدا.

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ووفق ما نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، فإن بوش، الذي أرسل الجيش الأمريكي إلى أفغانستان منذ 20 عاما بعد هجمات 11 سبتمبر، اعتبر أن "عواقب إنهاء أطول حروب أمريكا ستكون سيئة بشكل لا يصدق للنساء والفتيات، وأن قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان خطأ".

وكانت حركة "طالبان" كثفت خلال الفترة الأخيرة هجماتها على مواقع القوات الحكومية الأفغانية، وسيطرت على العديد من المناطق في شمال شرقي وشمال غربي أفغانستان بالإضافة إلى عدد من المعابر الحدودية.

من جهة أخرى، أكد البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية ستطلق خلال يوليو الحالي رحلات جوية خاصة لإجلاء المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة كمترجمين أو في مناصب أخرى.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس جو بايدن.

المصدر: سي إن إن