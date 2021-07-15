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الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته لتعزيز قدرته على القيام بهجوم محتمل في إيران

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الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته لتعزيز قدرته على القيام بهجوم محتمل في إيران
Reuters
عناصر من الجيش الإسرائيلي، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، بأن الجيش الإسرائيلي طالب بزيادة ميزانيته بمليارات الشواقل، بهدف تعزيز قدرته على القيام بهجوم محتمل في إيران.

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ولفتت الهيئة إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي قدم الطلب في إطار المناقشات الأولية مع موظفي وزارة المالية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "إسرائيل تواجه تهديدات تلزمها بتسريع استعداداتها بهدف تحقيق النجاح".

وأضاف غانتس في كلمة ألقاها خلال تخريج دفعة جديدة من طلاب دورة لكلية الأمن القومي أنه "لا خيار لإسرائيل سوى تعزيز قدراتها العسكرية، إذا أرادت التصدي للتهديد الأكبر الموجه ضدها وهو امتلاك إيران لأسلحة نووية".


المصدر: مكان

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