واشنطن تدعو خبراء من الأمم المتحدة للتحقيق في "العنصرية الأمريكية"

دعت إدارة الرئيس جو بايدن خبراء من الأمم المتحدة إلى دراسة سجل الولايات المتحدة بمجال العنصرية ضد الأمريكيين من أصل إفريقي، معتمدة بذلك موقفا مخالفا للرئيس السابق دونالد ترامب.

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ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتشكيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة خبراء مكلفة النظر في أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ضد "أشخاص أصولهم إفريقية" في العالم.

وقال في بيان "يجب على الأمم المسؤولة ألا تحاول تجنب تقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك، يجب أن تطالب بذلك بهدف تحسينها".

وهذا الموقف يتناقض بشكل حاد مع الموقف الذي اتخذه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب وحلفاؤه في مواجهة التظاهرات الهائلة التي هزت الولايات المتحدة بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 مايو 2020 خنقا تحت ركبة شرطي أبيض.

ونفى ترامب وجود عنصرية منهجية في الولايات المتحدة وحمل "قلة من الفاسدين" مسؤولية أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ورفض أي انتقاد لتاريخ البلاد. وما زال هذا موقف الأغلبية داخل حزبه.

بدوره، كتب السناتور الجمهوري ماركو روبيو في تغريدة على "تويتر" "بدلا من دعوة الأمم المتحدة إلى المجيء وإخبارنا بمدى عنصريتنا، لماذا لا نطلب منها الذهاب إلى كوبا حيث يندفع نظام اشتراكي شيطاني إلى الناس لضربهم وخطفهم؟"، وفق تعبيره.

المصدر: أ ف ب