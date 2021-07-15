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 زاخاروفا تعلق على الوضع في أفغانستان باقتباس ساخر

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 زاخاروفا تعلق على الوضع في أفغانستان باقتباس ساخر
Sputnik
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار واشنطن البدء في إجلاء الأفغان الذين ساعدوا الأمريكيين في أفغانستان باقتباس من الكاتب الساخر ميخائيل جفانيتسكي.

وقالت زاخاروفا، في تعليق كتبته على قناتها في تيليغرام: "تذكرت قول جفانيتسكي:"ضبطت الأمور بإحكام.. كل شيء سيكون على مايرام، لا داعي حتى لأن تأتي".

وأضافت زاخاروفا: "لقد نظم الأمريكيون ديمقراطية في أفغانستان، فبات بالإمكان حتى إجلاء الشعب من دون أن يأتوا، فكل الأمور ستسير على مايرام".

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في وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن إجلاء الأفغان الذين ساعدوا الأمريكيين، سيبدأ في أواخر يوليو. وتنوي واشنطن إجلاء جميع الأفغان الذين عملوا مع الأمريكيين، قبل الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

 

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