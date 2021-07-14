مكتب رئيس البرازيل: بولسونارو قد يحتاج إلى جراحة عاجلة

نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى ساو باولو حيث سيقرر الأطباء ما إذا كان سيحتاج للخضوع إلى جراحة عاجلة أم لا، وفقا لمكتب الرئيس.

وأضاف مكتب الرئيس البرازيلي، في بيان صدر الأربعاء، أن بولسونارو يعاني من انسداد في الأمعاء.

وتلقى بولسونارو طعنة في البطن أثناء تجمع سياسي في عام 2018 مما استلزم خضوعه لعدد من العمليات الجراحية منذ ذلك الحين.

وقال ابن الرئيس والسيناتور الاتحادي، فلافيو بولسونارو، إن والده يواجه صعوبة في التحدث.

وذكر في تصريحات لقناة "CNN" أنه إذا كان والده بحاجة للخضوع للجراحة فإنها لن تكون إجراء خطيرا، وأضاف أن الأطباء أزالوا سوائل من معدة بولسونارو.

المصدر: "رويترز"