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600 طن من الأسماك النافقة تجتاح شواطئ فلوريدا

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600 طن من الأسماك النافقة تجتاح شواطئ فلوريدا
الصورة من "تويتر"
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نظفت السلطات الأمريكية شواطئ منطقة تامبا باي في ولاية فلوريدا من حوالي 600 طن من الأسماك النافقة، وسط انتشار الطحالب السامة في المياه.

وبحسب المعلومات فإن هذه الأسماك نفقت بسبب ما يسمى بـ"المد الأحمر"، وهي ظاهرة انتشار طحالب سامة على طول ساحل خليج فلوريدا مرة واحدة في السنة والتي يمكن أن تكون قاتلة للكائنات البحرية، ومن المحتمل أن تكون ضارة للإنسان.

وذكر ريتشارد ستومبف، عالم المحيطات في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أنه في حين أن انتشار هذه الطحالب أكثر شيوعا في الخريف، فقد حصلت هذه الظاهرة خلال الصيف في أعوام 1995 و2005 و2018.

وقال مسؤولون محليون إن المشكلة تفاقمت منذ أن جاءت العاصفة الاستوائية "إلسا" عبر ولاية صن شاين، حيث دفعت الرياح القوية المزيد من الأسماك النافقة إلى شواطئ مدن الساحل الغربي لفلوريدا مثل "سان بطرسبرغ".

وأكد مسؤولو المدينة في مؤتمر صحفي أنهم جمعوا 15 طنا من الأسماك الميتة على مدار 10 أيام.

 وأشارت مديرة الطوارئ في "سانت بطرسبرغ" آمبر بولدينغ إلى أنه تم جمع تسعة أطنان في الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: The Hill

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