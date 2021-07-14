600 طن من الأسماك النافقة تجتاح شواطئ فلوريدا

نظفت السلطات الأمريكية شواطئ منطقة تامبا باي في ولاية فلوريدا من حوالي 600 طن من الأسماك النافقة، وسط انتشار الطحالب السامة في المياه.

وبحسب المعلومات فإن هذه الأسماك نفقت بسبب ما يسمى بـ"المد الأحمر"، وهي ظاهرة انتشار طحالب سامة على طول ساحل خليج فلوريدا مرة واحدة في السنة والتي يمكن أن تكون قاتلة للكائنات البحرية، ومن المحتمل أن تكون ضارة للإنسان.

وذكر ريتشارد ستومبف، عالم المحيطات في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أنه في حين أن انتشار هذه الطحالب أكثر شيوعا في الخريف، فقد حصلت هذه الظاهرة خلال الصيف في أعوام 1995 و2005 و2018.

Dead fish all over the shore at Ken Thompson Park. Red tide levels have been increasing in Sarasota County this week. Pinellas has already cleaned up more than 600 tons of marine life killed by #redtide since June. @HeraldTribune@SRQCountyGov#Florida#pineypoint#fish#tampabaypic.twitter.com/lalRjA8O3P — Jesse Mendoza (@Reportographer) July 14, 2021

وقال مسؤولون محليون إن المشكلة تفاقمت منذ أن جاءت العاصفة الاستوائية "إلسا" عبر ولاية صن شاين، حيث دفعت الرياح القوية المزيد من الأسماك النافقة إلى شواطئ مدن الساحل الغربي لفلوريدا مثل "سان بطرسبرغ".

وأكد مسؤولو المدينة في مؤتمر صحفي أنهم جمعوا 15 طنا من الأسماك الميتة على مدار 10 أيام.

وأشارت مديرة الطوارئ في "سانت بطرسبرغ" آمبر بولدينغ إلى أنه تم جمع تسعة أطنان في الـ24 ساعة الماضية.

At Least 600 Tons Of Dead Fish Have Washed Up Along Tampa Bay's Shore. The fish were killed by a red tide...that appears on Florida's Gulf Coast once a year. But a bloom of this intensity shouldn't be happening in Tampa Bay right now. | NPR https://t.co/QEM90rWUjf@NPRpic.twitter.com/N33QE4ikpf — Todd Stanfield 🏳️‍🌈 (@tstanfield) July 14, 2021

المصدر: The Hill