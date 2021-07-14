واشنطن تصف إعدام "طالبان" لـ22 عنصرا من "الكوماندوز" الأفغاني بـ"العمل الفظيع"

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قيام عناصر من "طالبان" بإعدام 22 عنصرا من قوات "الكوماندوز" بعد استسلامهم، بـ"العمل الفظيع".

وشدد برايس على أن الولايات المتحدة ليس لديها سبب للشك في صحة مقطع الفيديو الذي تظهر فيه العملية، مؤكدا أن "المفاوضات الأفغانية في الدوحة والمسار الدبلوماسي هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام".

وأضاف: " نؤمن أن نيل طالبان الشرعية في المجتمع الدولي يتم بالانخراط الدبلوماسي لا بقوة السلاح".

هذا وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية أن مسلحين لحركة "طالبان" أعدموا 22 عنصرا من قوات "الكوماندوز" بعد استسلامهم في محافظة فرياب.

وسبق أن نشرت قناة "CNN" مقاطع فيديو قالت إنها توثق عملية قتل 22 عنصرا من قوات "الكوماندوز" الأفغانية بمدينة دولة آباد في ولاية فرياب.

وبحسب القناة وقع الحادث يوم 16 يونيو وأكد الصليب الأحمر العثور على 22 جثة لعناصر القوات الخاصة في تلك المنطقة.

المصدر: "رويترز" + RT